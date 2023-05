La polizia sequestra una quantità significativa di cocaina dal mercato dello spaccio, con un valore stimato di 6 milioni e mezzo di euro. Una coppia è arrestata a Melito di Napoli mentre si preparava a consegnare la droga. L’operazione ha portato al sequestro di nove panetti di cocaina pronti per la vendita, oltre a una grande quantità di stupefacente, orologi Rolex e una somma considerevole di denaro. La Squadra Mobile ha intercettato e bloccato la coppia, un uomo di 32 anni e una donna di 42 anni, mentre stavano caricando la loro auto con dei borsoni contenenti 9 chili di cocaina suddivisa in panetti da un chilogrammo ciascuno. Tuttavia, la scoperta non si è fermata lì: un appartamento nelle vicinanze è individuato come luogo di stoccaggio, dove sono trovati altri 72 chilogrammi di cocaina conservati in borsoni, pronti per essere tagliati e suddivisi in dosi.

Gli arrestati sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al momento, le indagini sono in corso per identificare l’organizzazione dietro a questa notevole quantità di cocaina, e si sta operando con riserbo per raggiungere tale obiettivo. Non sono riscontrate connessioni con i clan della camorra.

Complessivamente, sono sequestrati 81 chili di cocaina, che, una volta venduti nelle piazze di spaccio, avrebbero fruttato oltre 6 milioni e mezzo di euro. È importante sottolineare che questo calcolo non tiene conto del processo di “taglio” che avrebbe incrementato ulteriormente il volume di droga destinato alla vendita. Al momento, ulteriori dettagli non sono resi pubblici, ma le autorità continuano a indagare per smantellare completamente questa rete di traffico di droga.