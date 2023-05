Un uomo di quarantaquattro anni di Sarno intercettato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone mentre sfrecciava sulla Domiziana a bordo di un’auto rubata e senza patente. L’uomo, originario di Sarno, in provincia di Salerno, ha tentato di fuggire accelerando repentinamente la sua marcia, ma lo hanno bloccato dopo un inseguimento per alcune centinaia di metri. Il quarantatreenne, già noto alle forze dell’ordine, è denunciato per ricettazione e guida senza patente. L’autovettura sulla quale viaggiava, una Fiat Panda, era rubata a Roma il 2 maggio e, pertanto, è sottoposta a sequestro.

Si tratta di un episodio che denota l’importanza dell’azione delle forze dell’ordine nella lotta contro il crimine e la criminalità organizzata. In questo caso, la tempestività e l’efficacia dell’intervento dei carabinieri hanno permesso di evitare eventuali conseguenze per la sicurezza dei cittadini che si trovavano sulla strada. L’episodio è inoltre un monito per chiunque cerchi di commettere reati, ricordando che la legge è ferma nel perseguire i responsabili e che le forze dell’ordine sono pronte ad intervenire per garantire la sicurezza e la tranquillità della popolazione.