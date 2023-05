In una scena di violenza che ha sconvolto il tranquillo viale II Melina, i Carabinieri della stazione locale hanno arrestato tre persone accusate di rissa, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Silvano Scognamiglio, 50 anni, Francesco Cerulli, 36 anni, e Luigi Miranda, 43 anni, sono sorpresi mentre si azzuffavano, e non hanno esitato a continuare la violenta colluttazione anche durante l’intervento delle forze dell’ordine. La causa scatenante dell’alterco non è ancora chiaramente identificata, tuttavia, gli individui coinvolti hanno persistito nel ferirsi reciprocamente nonostante l’arrivo dei militari. Solo grazie al tempestivo supporto di una pattuglia della sezione radiomobile di Torre del Greco, i tre contendenti sono bloccati e arrestati, ponendo fine alla violenza.

Subito dopo l’arresto, tutti e tre gli individui sono trasportati all’Ospedale del Mare per ricevere le cure necessarie. Francesco Cerulli è valutato con una prognosi di guarigione di tre giorni a causa di traumi al torace, mentre Silvano Scognamiglio è giudicato con una prognosi di guarigione di dieci giorni, a causa di una frattura al naso e di vari traumi ed escoriazioni. Attualmente, i tre soggetti si trovano agli arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al giudice per rispondere delle loro azioni.