Il Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino ha scoperto e posto sotto sequestro quattro aree montane, per una superficie di circa novemila metri quadrati, all’interno del Parco Regionale del Partenio. L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cervinara in risposta a numerose segnalazioni riguardanti l’utilizzo di queste aree come pista per moto da cross e fuoristrada. L’utilizzo improprio di queste zone protette ha causato danni irreparabili al territorio montano, che gode di una speciale tutela paesaggistica. I mezzi, privi di targhe, sono stati segnalati ripetutamente mentre transitavano e danneggiavano l’ambiente circostante, compromettendo la flora e la fauna presenti nel Parco.

Il sequestro delle quattro aree montane è un’importante misura adottata per preservare l’integrità del Parco Regionale del Partenio e contrastare l’utilizzo abusivo del territorio. Le azioni illegali che danneggiano le aree protette vanno a discapito della biodiversità e compromettono la fruizione sostenibile del patrimonio naturale da parte della comunità.

Le autorità competenti continueranno a monitorare attentamente il territorio al fine di individuare e perseguire coloro che commettono tali violazioni. È fondamentale sensibilizzare la popolazione sull’importanza del rispetto delle norme e delle aree protette, promuovendo un’educazione ambientale che valorizzi e tuteli il patrimonio naturale.