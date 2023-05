Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sulla statale 90, la Foggia-Napoli, nei pressi di Troia, nel Foggiano. Nell’incidente sono state coinvolte due motociclette e un’automobile, e purtroppo tre persone hanno perso la vita. Le autorità competenti, tra cui i Vigili del fuoco, i Carabinieri e il personale del 118, sono intervenute immediatamente sulla scena. Attualmente, si stanno svolgendo le indagini per determinare le cause esatte dell’incidente. La collisione fatale si è verificata sulla statale 90, in un tratto vicino a Troia, coinvolgendo due motociclette e un’automobile. Purtroppo, come risultato dell’incidente, tre persone hanno perso la vita. Le identità delle vittime non sono state ancora divulgate, in attesa di avvisare i familiari.

Le autorità competenti hanno risposto prontamente all’incidente. I Vigili del fuoco, i Carabinieri e il personale del servizio di emergenza medica del 118 sono giunti sul luogo dell’incidente per prestare assistenza e gestire la situazione. La scena è stata adeguatamente messa in sicurezza, mentre il personale medico ha provveduto ad assistere le vittime e ad avviare le procedure di soccorso.

Al fine di stabilire le cause esatte dell’incidente, sono in corso indagini da parte delle autorità competenti. Gli inquirenti analizzeranno attentamente la scena dell’incidente, raccoglieranno prove e testimonianze, e valuteranno ogni possibile fattore che abbia contribuito all’incidente. Le indagini consentiranno di determinare se vi siano eventuali responsabilità da parte di uno o più conducenti coinvolti o di altre circostanze che abbiano contribuito all’accaduto.