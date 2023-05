Due uomini arrestati dalla polizia a Napoli per l’aggressione e la rapina di una coppia in piazza Garibaldi. Gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale della Questura di Napoli sono intervenuti dopo che dei passanti hanno segnalato l’aggressione in corso. Quando gli agenti sono arrivati sulla scena, uno dei sospetti ha cercato di fuggire, ma è stato prontamente fermato. Durante la perquisizione, è stato trovato un cellulare nascosto negli slip dell’uomo. Le indagini hanno successivamente rivelato che i due aggressori avevano avvicinato la coppia mentre attraversava l’area pedonale di piazza Garibaldi.

Uno dei sospetti ha colpito la donna al volto e le ha strappato il cellulare dalle mani. Nel tentativo di difendere la sua compagna, l’uomo è stato anch’egli aggredito dall’altro sospetto, scatenando una colluttazione che è stata interrotta dall’arrivo degli agenti.

I due uomini arrestati, entrambi cittadini marocchini di 22 e 25 anni, sono stati accusati di rapina in concorso. Inoltre, il 25enne è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano. Uno dei due arrestati aveva precedenti penali.