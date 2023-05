Gli utenti del trasporto pubblico a Napoli stanno affrontando pesanti disagi a seguito dello sciopero di 24 ore proclamato dall’Unione Sindacale di Base (Usb). Mentre la Linea 1 della metropolitana e la Funicolare Centrale hanno operato regolarmente, la Funicolare di Mergellina è rimasta sospesa e solo corse dirette sono effettuate per la Funicolare di Montesanto. Inoltre, è applicata una riduzione del servizio bus e tram dell’Azienda Napoletana Mobilità (Anm). Pesanti i disagi per gli utenti dei mezzi Eav come Circumvesuviana e Cumana. Gli utenti che dipendono dalla Funicolare di Mergellina hanno dovuto cercare alternative di trasporto a causa della sospensione del servizio. Questa situazione ha causato notevoli disagi e ritardi per coloro che solitamente utilizzano questa linea per i loro spostamenti quotidiani.

Per quanto riguarda la Funicolare di Montesanto, sono operate solo corse dirette, probabilmente per ridurre al minimo gli effetti dello sciopero sugli utenti che dipendono da questa linea specifica.

Nel frattempo, il servizio della Linea 1 della metropolitana e della Funicolare Centrale è rimasto regolare, offrendo un’alternativa relativamente stabile per i passeggeri che si spostano lungo queste rotte.