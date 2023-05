La schiuma che stamattina a Napoli è comparsa a mare nella zona di Riva Fiorita, a Posillipo, non è dovuta a guasti di reti o impianti gestiti da Abc-Acqua bene comune. Così in una nota l’azienda speciale del comune di Napoli responsabile del servizio idrico. I tecnici sul posto hanno accertato l’estraneità degli impianti e delle reti gestiti dall’azienda. Tra le ipotesi avanzate, lo sversamento in mare, attraverso una condotta pluviale, da parte di un privato per la possibile pulizia di una piscina considerato che sul posto era presente odore di cloro.

A sollecitare l’intervento di Abc la Capitaneria di Porto a cui anche il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, assieme ai consiglieri municipali di Europa Verde Lorenzo Pascucci e Gianni Caselli, aveva segnalato l’anomalo scolo chiedendo ad Arpac “di monitorare la situazione e di effettuare delle analisi”.