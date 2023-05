Un tragico incidente stradale si è verificato ieri sera sul cavalcavia di Roverino a Ventimiglia, in provincia di Imperia. Due auto e uno scooter sono stati coinvolti in uno scontro che ha causato la morte di due persone e quattro feriti lievi. Le vittime sono una madre di 74 anni e suo figlio di 48 anni, che viaggiavano come passeggeri su una Opel Astra. Gli altri quattro feriti, tra cui il conducente dell’auto e un giovane in sella allo scooter, hanno riportato ferite di lieve entità.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario, che hanno soccorso i feriti e trasportato i pazienti negli ospedali locali. Purtroppo, nonostante l’intervento dell’elicottero Grifo, la donna è deceduta all’ospedale di Bordighera.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale. In queste situazioni, è importante ricordare l’importanza di rispettare le regole del codice della strada e di guidare con attenzione per prevenire incidenti. Gli incidenti stradali possono avere conseguenze tragiche e sconvolgenti per le persone coinvolte e per le loro famiglie e amici.