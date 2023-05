Un uomo di 33 anni, originario del Marocco, è ricoverato in gravi condizioni in seguito a un incidente avvenuto ieri pomeriggio presso una nota struttura turistica nella località Laura. Verso le 16, l’uomo è rimasto improvvisamente travolto e schiacciato dal pesante cancello a binario dell’ingresso secondario della struttura ricettiva, situata lungo il lungomare di Paestum. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Le persone presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Gialla di Agropoli, il cui personale medico ha intubato la vittima e, considerando la gravità delle condizioni, ha richiesto l’intervento di un elicottero. L’eliambulanza ha trasportato l’uomo all’ospedale San Giovanni di Dio Ruggi D’Aragona di Salerno, dove è tuttora ricoverato in condizioni critiche.

Nell’incidente, l’immigrato ha riportato gravi ferite al volto e al femore a causa dello schiacciamento, ma al momento non si trova in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, guidati dal maresciallo Giuseppe D’Agostino, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.