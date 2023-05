Notizia molto triste quella che ci arriva dalla provincia di Avellino, dove un 52enne ha perso la vita sul posto di lavoro. L’uomo, che lavorava in un’officina meccanica a Castelfranci, è stato schiacciato sotto un camion in fase di lavorazione. Purtroppo, nonostante l’intervento del personale medico del 118, non è stato possibile salvare la vita del lavoratore, il cui decesso è stato accertato sul posto.

I carabinieri di Montella stanno eseguendo le indagini per fare luce su quanto accaduto e stabilire le cause dell’incidente. La salma del 52enne è stata poi trasferita presso l’ospedale Moscati di Avellino su disposizione dell’autorità giudiziaria irpina.

È sempre un dramma quando una persona perde la vita sul posto di lavoro, soprattutto quando l’incidente è legato a circostanze che potrebbero essere state evitate. È importante che vengano fatte tutte le verifiche del caso per capire cosa sia successo e prevenire che simili tragedie possano accadere in futuro. La vicenda deve essere anche un monito per tutti noi, perché ci ricorda l’importanza di lavorare in sicurezza e di rispettare le norme e le precauzioni necessarie per evitare incidenti sul lavoro.