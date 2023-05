In un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Avellino sequestrate 70 paia di scarpe contraffatte del marchio “Golden Goose” presso un noto outlet di Mercogliano. L’operazione è stata avviata in seguito a una segnalazione operativa del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di Roma. L’attività di servizio, svolta dalla Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Avellino, ha rivelato che le calzature, nonostante recassero il marchio e i segni distintivi del noto brand, erano contraffatte e di scarsa qualità. Nonostante i prezzi molto concorrenziali, le scarpe non corrispondevano agli standard e alle caratteristiche dei prodotti originali.

Il titolare dell’esercizio commerciale è denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di commercio di prodotti con segni falsi. Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con una multa fino a 20.000 euro.

L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza evidenzia l’impegno delle autorità nel contrasto alla contraffazione e nella tutela dei diritti dei marchi. La commercializzazione di prodotti contraffatti rappresenta una violazione delle norme sulla proprietà intellettuale e può danneggiare sia i consumatori che le aziende legittime.