È la scafatese Mariarita Sicignano l’unica italiana scelta per la Summer Intensive al Kaatsbaan International Dance Center. Poco più che diciassette Mariarita è una delle più brave allieve dell’insegnante di danza Rosanna Sicignano che, da più di trentatre anni, segue tantissimi ragazzi presso la sua scuola Russian Ballet ssdarl. Mariarita Sicignano volerà in America e realizzerà un sogno che accarezzava da tempo. La giovane scafatese, sarà unica italiana della Summer Intensive presso la Kaatsbaan di New York.

Mariarita passerà le settimane estive di training al Kaatsbaan International Dance Center e fino ad allora lavorerà sodo con la sua insegnante di danza. Soddisfazione per una ragazza di periferia che raggiunge l’America che conta nel mondo della danza. Il sogno di Mariarita si realizza grazie alla scuola di danza Russian Ballet che scopre talenti, li prepara e lascia loro spiccare il volo.