Nel cuore della notte scorsa, intorno alle 2.30, una bomba è fatta esplodere davanti a un negozio di riparazioni di telefoni cellulari a Scafati, nel Salernitano. Fortunatamente non ci sono feriti, ma i danni materiali sono stati significativi. La deflagrazione ha causato danni alla saracinesca del negozio e a un’auto parcheggiata nelle vicinanze, mentre un infisso è andato in frantumi. Il proprietario del negozio, Michele Tortora, candidato al Consiglio comunale di Scafati in una lista civica di centro che appoggia il candidato sindaco Corrado Scarlato, si è detto scioccato e preoccupato per l’accaduto.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, che stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell’attentato. Al momento non ci sono ancora informazioni su eventuali rivendicazioni o moventi.

La notizia dell’esplosione ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, che ha espresso solidarietà al proprietario del negozio e alle persone coinvolte. Il sindaco di Scafati, Antonio De Angelis, ha condannato fermamente l’attacco e ha assicurato che le autorità stanno facendo tutto il possibile per individuare i responsabili.