Un episodio insolito ha scosso la tranquilla località di Foce, a Sarno, quando il cancello d’ingresso di un terreno di proprietà della Soprintendenza è finito rubato. Ciò che sembrerebbe il soggetto di una barzelletta si è rivelato una vera e propria realtà. La scoperta è fatta alcuni giorni fa, quando è emerso che dei ladri avevano sottratto il cancello di accesso a un terreno situato di fronte agli scavi archeologici di Foce.

Il terreno, che avrebbe dovuto essere adibito a parcheggio per le auto al servizio dell’area archeologica, versa da tempo in uno stato di totale degrado, con erbacce che lo infestano e un cancello arrugginito all’ingresso. Nonostante i progetti della Soprintendenza per la sua riqualificazione, ad oggi le opere previste non sono ancora realizzate.

L’amministrazione comunale ha preso prontamente provvedimenti, presentando denuncia presso la Procura della Repubblica per il furto del cancello. Nel frattempo, la Soprintendenza si impegna a sostituire il cancello rubato, al fine di garantire la sicurezza e la tutela del terreno di sua proprietà.