La situazione a Sant’Anastasia è sempre più preoccupante, con episodi di violenza che si verificano per le strade. Tuttavia, paradossalmente, la caserma locale dei Carabinieri rischia di essere smantellata, mettendo a rischio un importante presidio dello Stato nella lotta alla criminalità. Europa Verde ha organizzato un’iniziativa per la legalità, che si terrà oggi presso il Bistrot Cafè di via Marconi, con la presenza della portavoce cittadina Ines Barone e del deputato Francesco Emilio Borrelli. Durante l’evento, verranno analizzati i recenti fatti di cronaca e si cercherà di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di preservare i presidi di legalità.

È assurdo che in territori come Sant’Anastasia, Nola e Volla si stiano smantellando caserme dei Carabinieri, che rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la lotta alla criminalità. Lo Stato sembra abbandonare questi territori, eliminando gli ultimi deterrenti contro la delinquenza. Invece di potenziare la sicurezza e la presenza delle forze dell’ordine, si sta procedendo nella direzione opposta. È necessario un intervento immediato da parte del governo per evitare che ciò accada.

Nel frattempo, la bambina coinvolta negli spari sta mostrando segni di miglioramento, il che rappresenta una nota positiva in questa situazione tragica. Per quanto riguarda gli autori degli spari, si attende il ricorso al Riesame dopo che il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistenti le aggravanti della modalità mafiose e della premeditazione, come contestato dalla Direzione distrettuale antimafia, per i reati di tentato omicidio e detenzione e uso di armi da fuoco.