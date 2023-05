Tenta di rubare un ciclomotore minacciando il proprietario con un martello e alla sua reazione lo ferisce. Per questo motivo gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), hanno arrestato D.M., cittadino di origini romene di 29 anni. I poliziotti, durante un servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in via Tortorelle a Poggiomarino per una segnalazione di una lite in strada. Giunti sul posto, gli agenti hanno visto delle persone ed un uomo riverso a terra. Sono poi avvicinati da una persona che ha raccontato loro che poco prima, il ragazzo, con la minaccia di un martello, aveva tentato di portare via il ciclomotore del ferito e, di fronte al suo rifiuto, ne era nata una colluttazione.

Il ventinovenne, che ha precedenti di polizia, è arrestato con le accuse di tentata rapina, lesioni personali, porto di armi o oggetti atti ad offendere e false attestazioni a pubblico ufficiale sull’identità personale avendo fornito false generalità. Il martello usato durante la colluttazione è sequestrato.