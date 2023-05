Tre lotti di salame prodotti da diverse aziende sono stati richiamati a causa della potenziale presenza di batteri nocivi, tra cui listeria e salmonella. Le aziende produttrici, in accordo con il Ministero della Salute, hanno invitato i consumatori a non consumare i prodotti interessati e a restituirli presso il punto vendita di acquisto.

I lotti richiamati sono i seguenti:

Salame nostrano dolce dell’azienda Mariga:

Lotto di produzione n. 41 del 2023.

Tracce di listeria sono state rilevate durante un autocontrollo effettuato dal produttore vicentino.

Bastone di salame dolce del Salumificio Colombo di Lecco:

Confezione da 250 grammi.

Tracce di salmonella sono state individuate durante le analisi.

Filone di salame del Salumificio Colombo di Lecco:

Confezione da 250 grammi.

Tracce di salmonella sono state rilevate durante le verifiche di sicurezza.

Appello ai consumatori:

Le aziende produttrici degli alimenti richiamati esortano i clienti che hanno acquistato i prodotti a non consumarli e a restituirli al punto vendita di acquisto. Questa misura è finalizzata a garantire la sicurezza alimentare dei consumatori e prevenire possibili rischi per la salute.

Il richiamo di tre lotti di salame, a causa della possibile presenza di listeria e salmonella, evidenzia l’importanza delle misure di controllo della sicurezza alimentare. È fondamentale che i consumatori rispettino il richiamo delle aziende e restituiscano i prodotti interessati per evitare potenziali contaminazioni e salvaguardare la propria salute. Le autorità competenti, come il Ministero della Salute, continuano a monitorare attentamente la situazione per garantire la sicurezza alimentare dei cittadini.