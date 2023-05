La Polizia di Pompei ha arrestato due persone, M.L. e P.N., per il reato di furto aggravato. I due sospettati sono accusati di aver commesso un furto presso il palazzo comunale della città mariana, dove si sarebbero introdotti per impossessarsi di un computer. Secondo le indagini svolte dalla Polizia, i due sospettati, già con obbligo di dimora a seguito di un altro furto in cui finirono sorpresi in flagranza di reato, si sarebbero introdotti negli uffici comunali della città scavalcando un muro per rubare il computer.

Dopo essere identificati come sospettati, i due sono raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per impedire la reiterazione di analoghe condotte delittuose. Entrambi gli indagati, con obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza, sono quindi colpiti da un provvedimento ulteriormente restrittivo. Dopo le formalità di rito, i due sospettati sono posti ai domiciliari, uno presso la propria abitazione, l’altro presso una comunità di recupero per tossicodipendenti in provincia di Lecce.