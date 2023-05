I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno arrestato nella notte un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, per furto di materiale di proprietà dell’azienda per cui lavorava come dipendente. L’uomo, che si occupava di infrastrutture elettriche, è sorpreso in auto con 54 chili di bobine di rame sottratte dall’azienda per cui lavorava e poi restituite al legittimo proprietario. Si tratta di un furto di notevole entità, poiché il rame è un materiale prezioso e molto richiesto sul mercato.

L’arresto è effettuato dopo una segnalazione dell’azienda, che aveva notato la scomparsa del materiale e aveva deciso di effettuare una perquisizione sui mezzi di trasporto utilizzati dai dipendenti. In questo modo sono scoperti i 54 chili di bobine di rame, che il dipendente aveva nascosto all’interno della sua auto.

Il 42enne ora si trova in attesa di giudizio. Si tratta di un reato molto grave, poiché il furto di materiale di proprietà dell’azienda rappresenta un danno economico significativo per l’azienda stessa e può comportare gravi conseguenze per la sicurezza dei lavoratori e degli impianti.