Un agente dell’ufficio Scorte della questura di Napoli, trovandosi libero dal servizio, si trovava seduto in una pizzeria di via Giuseppe Pica quando ha notato dalla finestra del locale un uomo che si è introdotto nella sua auto e ha rubato alcune buste contenenti capi di abbigliamento. L’uomo ha quindi consegnato le buste a un complice che si è allontanato in fretta. Il poliziotto è prontamente intervenuto raggiungendo l’auto e sorprendendo l’uomo all’interno. Dopo essersi qualificato come agente di polizia, è scaturita una colluttazione tra i due, ma alla fine l’agente è riuscito a bloccare definitivamente il sospettato.

Il sospettato è un cittadino algerino di 24 anni con precedenti di polizia. A seguito dell’arresto, è stato accusato di rapina e lesioni personali. L’intervento tempestivo e coraggioso dell’agente ha permesso di fermare il sospettato e recuperare la refurtiva. L’arresto dimostra l’impegno e la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini.