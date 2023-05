Un ragazzino di 14 anni, invitato ad una festa di compleanno a Sant’Agnello, cittadina della costiera sorrentina, aveva parcheggiato lungo la strada, di fronte al locale dove si sarebbe svolta la festa, la sua bici elettrica. Al termine della festa, all’esterno ha trovato solo la catena con la quale aveva pensato di bloccare il mezzo. Ha chiamato la madre e poi il 112. I carabinieri della stazione di Piano di Sorrento sapevano però che le vie di ‘fuga’ da quella zona sono pochissime e hanno seguito quello che ritengono il percorso più scontato. Hanno trovato un 58enne nel comune di Meta di Sorrento, in sella alla ‘refurtiva’.

La bici è tornata così nelle mani del piccolo proprietario, l’arrestato per il furto della bici elettrica, residente nel comune di Vico Equense, è in camera di sicurezza in attesa di giudizio.