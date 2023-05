In località “Macchia” di Montecorvino Rovella, i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in modo tempestivo per soccorrere un anziano di 81 anni che si trovava in serio pericolo di vita. L’anziano, dopo aver accidentalmente dimenticato le chiavi di casa all’interno dell’abitazione, ha preso una decisione rischiosa: arrampicarsi sul cornicione adiacente per entrare nell’appartamento attraverso una finestra posta al primo piano. Tuttavia, a causa dell’altezza e della paura di cadere, l’81enne è rimasto immobile sulla sporgenza, incapace di muoversi.

Un passante ha notato la situazione di pericolo e ha prontamente segnalato l’accaduto ai carabinieri. Gli agenti si sono immediatamente recati presso l’abitazione dell’anziano, mettendo in atto un’operazione di salvataggio ben coordinata. Hanno raggiunto l’anziano sul cornicione e lo hanno messo in sicurezza, evitando una possibile caduta. Successivamente, hanno affidato l’81enne alle cure del personale sanitario del 118 per una valutazione medica approfondita.

