Il Reddito di Cittadinanza, il sussidio economico introdotto nel 2019, sta per scadere ad agosto 2023 e sarà sostituito dall’Assegno di Inclusione. Quest’ultimo sarà destinato alle famiglie con soggetti svantaggiati, compresi minori, anziani oltre i 60 anni o persone con disabilità, a partire dal 1° gennaio 2024. Inoltre, sarà implementato il Supporto alla formazione e al lavoro per coloro che sono occupabili, a partire da settembre 2023. Nel frattempo, per il mese di giugno, sono previste due date di pagamento distinte per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Le erogazioni dell’Inps per giugno saranno effettuate in due giornate diverse: una per i nuovi beneficiari del sostegno economico e un’altra per coloro che hanno già ricevuto il rinnovo del sussidio. I pagamenti avverranno tra il 14 e il 16 giugno per i nuovi beneficiari, mentre per i beneficiari già esistenti, l’erogazione sarà tra il 26 e il 28 giugno. Come per il Reddito di Cittadinanza, anche l’Assegno di Inclusione funzionerà tramite una carta Postepay e potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità.

L’Assegno di Inclusione presenta delle restrizioni sull’utilizzo dei fondi. Non è consentito utilizzarlo per spese legate al gioco d’azzardo, all’acquisto di armi, al trasferimento di denaro o ad altri acquisti non essenziali. Inoltre, la quota deve essere spesa nel mese corrente e non può essere cumulata con quella del mese successivo. È importante sottolineare che solo una parte della somma può essere prelevata in contanti, generalmente compresa tra i 100 e i 120 euro.