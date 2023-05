A giugno, i pagamenti del Reddito di cittadinanza, misura di contrasto alla povertà e per il reinserimento lavorativo, continueranno come previsto. Tuttavia, questo sarà uno degli ultimi mesi in cui il sostegno finanziario, che può arrivare fino a 780 euro a persona (ma in media si attesta intorno ai 500 euro per beneficiario), sarà erogato a tutti i beneficiari attualmente coinvolti. A partire da agosto, circa 800.000 persone, su un totale di 2,5 milioni, ritenute occupabili, perderanno il Reddito di cittadinanza. Per loro, a settembre, sarà introdotto il nuovo strumento chiamato Supporto per la formazione e il lavoro. Tuttavia, concentriamoci sul calendario dei pagamenti previsti per giugno.

Sono previste due date di erogazione del Reddito di cittadinanza. I beneficiari che ricevono la prima ricarica, come neo-beneficiari o coloro a cui è approvato il rinnovo, riceveranno i pagamenti a partire dal 14 giugno fino al 16 giugno. Gli altri beneficiari riceveranno i fondi tra il 26 e il 28 giugno.

È importante sottolineare che dalla carta del Reddito di cittadinanza è possibile prelevare solo una parte della somma ricevuta, generalmente compresa tra 100 e 120 euro. Questa somma deve essere spesa entro lo stesso mese, poiché non è cumulabile con la rata successiva.

È essenziale per i beneficiari seguire attentamente il calendario di pagamento e comprendere le regole relative all’utilizzo dei fondi. Il Reddito di cittadinanza è stato progettato per fornire un sostegno finanziario ai cittadini in situazioni di povertà o difficoltà, ma è altrettanto importante utilizzarlo in modo responsabile e secondo le linee guida stabilite dal programma.

Le modifiche apportate al Reddito di cittadinanza nel corso degli ultimi mesi sotto il governo Meloni hanno comportato cambiamenti significativi nel programma stesso. È consigliabile rimanere informati sulle ultime disposizioni e sulle future transizioni verso il nuovo Supporto per la formazione e il lavoro, che sarà introdotto per le persone considerate occupabili a partire da settembre.