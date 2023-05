Sono accusati di avere messo a segno a Napoli due rapine alle Poste, il 12 e il 21 gennaio 2022, insieme con un complice in via di identificazione: la Polizia di Stato ha arrestato tre componenti una banda di rapinatori, uno dei quali agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Si tratta di Salvatore Esposito, pregiudicato di 55 anni; di Gennaro Sorrentino, 48 anni, anche lui pregiudicato e agli arresti domiciliari, mediante l’applicazione del braccialetto elettronico; e di Francesco Esposito, 27 anni, anche lui pregiudicato. Gli uffici postali presi di mira si trovano, rispettivamente, in piazza Domenico Fontana e in Piazza Mazzini. Il 12 gennaio sono entrati in azione innescando il panico facendo intendere di esser armati; il 21 gennaio invece hanno minacciato gli impiegati con una pistola.

Per raggiungere le poste i rapinatori hanno usato dei motoveicoli con le targhe contraffatte. Inoltre per evitare di essere riconosciuto si sono nascosti il volto con mascherine e cappelli. L’individuazione è resa possibile anche grazie all’analisi dei filmati estratti dalle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne degli uffici postali e di altri esercizi pubblici e privati. Determinanti anche i frame ricavati dai sistemi “cattura targhe” incontranti dai malviventi lungo l’itinerario percorso prima e dopo le rapine.