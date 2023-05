Ieri sera, intorno alle 20,30, due uomini mascherati e armati di pistola hanno tentato di rapinare un internet point/sala slot a Pompei, in via Nolana 134. Fortunatamente, il proprietario dell’attività ha reagito prontamente alla minaccia e ha messo in fuga i due rapinatori, dopo una brevissima colluttazione. Nonostante l’episodio sia risolto senza conseguenze gravi, i Carabinieri sono chiamati ad intervenire e hanno acquisito le immagini dei sistemi di video-sorveglianza per avviare le indagini necessarie al fine di identificare i due malviventi.

La rapina è una delle tipologie di reato più comuni nel nostro paese, ma è importante sottolineare che la prontezza e il coraggio del proprietario dell’attività hanno impedito il compimento dell’azione criminale, dimostrando ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Inoltre, l’utilizzo di sistemi di video-sorveglianza può essere molto utile per le indagini successive e rappresenta un deterrente per i criminali. È quindi importante che i proprietari di attività commerciali considerino l’installazione di questi dispositivi come una possibile misura di sicurezza per proteggere se stessi e i propri clienti.