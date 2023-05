I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata e della Stazione di Pompei sono intervenuti in via Provinciale Fontanelle per una rapina in una villa disabitata. Secondo le prime informazioni, un gruppo di malviventi avrebbe forzato l’ingresso della villa, ma sarebbero messi in fuga dall’allarme automatico. Per garantirsi l’impunità, i ladri avrebbero colpito uno dei vicini scesi in strada per verificare il motivo dell’antifurto. La vittima, un 75enne del posto, sarebbe rimasta colpita alla testa con un bastone, ferendolo gravemente. Il 118 è stato immediatamente chiamato sul posto e ha prestato le prime cure alla vittima.

Attualmente le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili della rapina e dell’aggressione. Si tratta di un episodio molto grave che ha scosso l’intera comunità locale, soprattutto perché si è verificato in un’ora del giorno in cui solitamente si presume che la sicurezza sia maggiore.