I poliziotti sono intervenuti in via Traversa Maglione per una segnalazione di una rapina presso la chiesa di Santa Maria della Natività. Grazie alla tempestività dell’intervento, gli agenti sono riusciti a bloccare il rapinatore armato che si era dato alla fuga in direzione di via Ziviello. L’uomo, identificato come V.S., un 65enne napoletano con precedenti di polizia, è trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 15 cm. Gli agenti sono stati avvicinati da un uomo della chiesa, il quale ha raccontato di essere stato minacciato ed aggredito fisicamente dal rapinatore, il quale gli aveva sottratto 15 euro.

V.S. è stato immediatamente arrestato per rapina e lesioni personali, nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Si tratta di un episodio preoccupante che conferma l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini.