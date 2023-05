Rapina avvenuta all’ufficio postale di via Stanzione, nel comune di Frattamaggiore, da parte di sconosciuti armati e a volto coperto. I malviventi hanno sequestrato il direttore e rubato la somma custodita nella cassaforte, il cui danno al momento non è ancora quantificato ma dovrebbe essere di diverse centinaia di migliaia di euro. Secondo una prima ipotesi ancora al vaglio, i ladri sarebbero entrati nell’ufficio postale attraverso un foro praticato nel pavimento del bagno. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Caivano, che cercheranno di identificare i responsabili della rapina e portarli alla giustizia.

La notizia evidenzia l’ennesimo episodio di criminalità che colpisce il nostro Paese, mettendo in luce la necessità di maggiori misure di sicurezza e di prevenzione per evitare simili episodi. Inoltre, questo fatto dimostra ancora una volta quanto sia importante la collaborazione tra le autorità e la popolazione per combattere la criminalità e garantire la sicurezza di tutti.