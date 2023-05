Questa mattina ad Afragola si è verificata una rapina a un portavalori nel parcheggio esterno del centro commerciale “Le Porte di Napoli”. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Casoria e della stazione di Afragola sono intervenuti prontamente sulla scena. Durante il prelievo dell’incasso di un negozio all’interno della galleria, due individui armati hanno rapinato il portavalori. Il bottino ottenuto è stato stimato a oltre 7.000 euro. I rapinatori sono riusciti a fuggire a piedi dalla scena del crimine.

Fortunatamente, non sono stati riportati feriti durante l’incidente. I carabinieri hanno avviato immediate indagini per identificare e catturare i responsabili del crimine. Saranno raccolte prove e testimonianze al fine di determinare la dinamica dell’evento e individuare i colpevoli.

Episodi di rapina come questo richiedono un’azione rapida e decisa delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza della comunità e porre fine all’impunità dei criminali. Le indagini dei carabinieri proseguiranno per cercare di portare alla luce la verità e perseguire i responsabili di questo grave reato.