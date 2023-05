Nella notte tra sabato e domenica, un bar situato nella zona orientale di Salerno è oggetto di un furto. Gli autori del colpo hanno danneggiato il vetro di una finestra laterale per poter accedere al locale, una volta all’interno hanno scassinato il registratore di cassa portando via una quarantina di euro. Il proprietario del bar ha fatto la scoperta del furto solo ieri mattina, alla riapertura dell’attività. Gli agenti della Polizia sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’evento al fine di risalire agli autori del furto. Purtroppo, la zona in cui si trova il bar non è molto sorvegliata, il che rende il lavoro delle forze dell’ordine particolarmente complicato.

La micro-criminalità rappresenta un problema serio nella città di Salerno e i titolari di attività commerciali si sentono sempre più vulnerabili. Sono molti, infatti, gli episodi di rapine che si sono verificati negli ultimi mesi, soprattutto nella zona orientale della città. Nonostante gli arresti effettuati dalle forze dell’ordine, la situazione sembra non migliorare e molti cittadini chiedono maggiori garanzie e tutele.

Il proprietario del bar è molto arrabbiato per l’ennesimo episodio di micro-criminalità subito e chiede alle autorità competenti di prendere seri provvedimenti per risolvere il problema. “È una cosa vergognosa, siamo abbandonati a noi stessi”, ha dichiarato un residente della zona orientale. “Non è possibile andare avanti così. È una vergogna”.