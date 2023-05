Un intervento tempestivo dell’ambulanza ha permesso di salvare la vita di una giovane ragazza di 17 anni a Marigliano. Alle ore 6.42 di questa mattina, l’ambulanza è allertata per un arresto cardiaco che coinvolgeva la giovane ragazza residente in via Fontanarosa. Grazie alla prontezza dell’equipaggio, pochi istanti dopo la chiamata l’ambulanza era già sul posto, pronto ad iniziare le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Le manovre di rianimazione sono eseguite con determinazione e competenza dall’equipaggio dell’ambulanza, che ha lavorato senza sosta per riportare la giovane alla vita. Dopo pochi minuti di intensa attività, finalmente si è registrato un segnale di speranza: la ragazza ha ripreso il ritmo cardiaco e ha iniziato a respirare autonomamente.

Non appena la situazione si è stabilizzata, la giovane è stata prontamente trasportata al codice rosso dell’ospedale di Nola, dove il personale medico è stato pronto ad accoglierla e a fornirle le cure necessarie per il pieno recupero. L’episodio ha sottolineato l’importanza di una risposta rapida ed efficiente in caso di emergenze mediche. Grazie alla prontezza dell’ambulanza e all’abilità dell’equipaggio nel fornire immediata assistenza, la vita di questa giovane ragazza è stata salvata.

La comunità di Marigliano ha espresso la propria gratitudine nei confronti dell’equipaggio dell’ambulanza per il loro rapido intervento e la loro competenza professionale. Questo evento è un solido esempio di come le risorse mediche locali possano fare la differenza nel salvare vite umane. La giovane ragazza sta attualmente ricevendo le cure necessarie presso l’ospedale di Nola e si sta riprendendo gradualmente. La sua storia serve come un incoraggiamento per tutti coloro che si trovano ad affrontare situazioni di emergenza: l’azione rapida e l’assistenza competente possono fare la differenza e salvare vite umane.