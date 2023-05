Nella giornata di ieri, a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, è finito arrestato un giovane di 20 anni, P.A., nipote di un noto ras della droga della zona, per estorsione ai danni di una dipendente di una rivendita di tabacchi. L’uomo aveva intimato alla donna di consegnargli 300 euro, minacciandola di dare fuoco al locale in caso di rifiuto. Fortunatamente, la donna ha avuto la lucidità di chiedere e ottenere alcune ore per racimolare il denaro richiesto, mentre i carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico si sono immediatamente attivati organizzando un servizio di appostamento.

All’ora concordata, il 20enne si è presentato presso la rivendita di tabacchi per riscuotere il denaro richiesto e la consegna è ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Tuttavia, all’uscita del locale, l’estorsore ha trovato i militari dell’Arma che lo hanno bloccato e arrestato. La donna ha così potuto evitare di subire danni e di cedere alle richieste del criminale.

L’arresto dell’estorsore è il frutto di un’azione decisa e coordinata delle forze dell’ordine, che hanno dimostrato grande professionalità e tempestività nell’agire. La vicenda è un esempio di come sia importante rimanere calmi e lucidi anche di fronte a situazioni di pericolo e di come sia fondamentale il lavoro delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini.