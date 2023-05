Una sala slot a Pompei teatro di una rapina a mano armata, perpetrata da quattro individui mascherati che hanno fatto irruzione nel locale armati di pistola. L’episodio ha avuto luogo nella notte, intorno alle 2:00, sulla strada statale 145 numero 24. I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti prontamente sulla scena del crimine e hanno avviato le indagini per identificare e catturare i responsabili. Le autorità stanno analizzando attentamente le registrazioni dei sistemi di video-sorveglianza presenti nella sala slot, nella speranza di ottenere informazioni cruciali sull’identità dei malviventi. Grazie a queste prove visive, i carabinieri sperano di raccogliere elementi utili per individuare e arrestare il gruppo di rapinatori.

Questo non è il primo episodio di tentata rapina che si verifica nella zona. Appena la notte precedente, due individui avevano tentato di rapinare una sala slot in Via Nolana, sempre a Pompei. Tuttavia, in quella circostanza, i malviventi avevano desistito dopo uno scontro con il titolare del locale. La rapina di questa notte, invece, si è conclusa con successo per i rapinatori.