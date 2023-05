I Carabinieri della stazione di Pompei, in collaborazione con il nucleo cinofili di Sarno, hanno effettuato un importante arresto legato al traffico di droga nel territorio. Un 34enne incensurato fermato e successivamente arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione nel suo garage, sono stati scoperti e sequestrati 38 chili e 800 grammi di marijuana, suddivisi in buste trasparenti, ognuna delle quali recava l’indicazione della varietà di stupefacente. Attualmente, l’uomo si trova in carcere in attesa del processo.

I Carabinieri della stazione di Pompei, impegnati nella lotta al traffico di droga nel territorio, hanno condotto una serie di indagini che hanno portato all’individuazione di un presunto spacciatore. Grazie alla collaborazione con il nucleo cinofili di Sarno, specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti, è stato possibile ottenere importanti elementi di prova.

Nel corso delle indagini, i militari hanno raccolto informazioni che hanno portato a concentrare l’attenzione su un 34enne residente nel posto, fino ad arrivare al momento opportuno per effettuare la perquisizione del suo garage. Durante l’operazione, i Carabinieri hanno scoperto e sequestrato un ingente quantitativo di marijuana, precisamente 38 chili e 800 grammi, suddivisi in buste trasparenti. Ciò che ha destato particolare attenzione è stata l’indicazione della varietà di stupefacente presente su ciascuna busta.

Il sequestro di tale quantità di droga ha rappresentato un duro colpo per il traffico di sostanze stupefacenti nella zona. La marijuana, suddivisa in buste trasparenti e contrassegnata con i nomi delle varietà di stupefacente, sembrava essere pronta per la vendita e la distribuzione sul mercato illegale.