Nella serata di ieri, un uomo di 40 anni è rimasto accoltellato ad Acerra, nel napoletano, in prossimità di un bar situato all’incrocio tra via Duomo e via del Pennino. L’uomo, che al momento risulta in gravi condizioni e in pericolo di vita, è trasportato d’urgenza al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra. L’episodio è avvenuto intorno alle 19.50 circa e, secondo le prime informazioni, sembra che l’uomo sia ferito a seguito di una lite. Al momento, la polizia sta indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.

L’area in cui si è verificata l’aggressione è isolata dalle forze dell’ordine per permettere agli investigatori di raccogliere eventuali prove e testimonianze. La polizia sta interrogando anche i presenti al momento dell’aggressione per cercare di ricostruire l’accaduto nel dettaglio e identificare il possibile aggressore.

La notizia dell’aggressione ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, e molti si sono chiesti come sia possibile che un episodio così violento sia avvenuto in pieno centro città. Le autorità competenti sono impegnate a fare luce sull’incidente e a garantire la sicurezza dei cittadini.