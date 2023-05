Una fiaccolata in contemporanea in 18 città italiane per ricordare Barbara Capovani, la psichiatra aggredita e uccisa una settimana fa a Pisa all’uscita dall’ospedale da un suo ex paziente. La manifestazione è in programma domani sera, mercoledì 3 maggio, a Pisa e anche a Roma, Milano, Bologna, Napoli, Torino, Cagliari, Palermo, Teramo, Ragusa, Genova, Bari, L’Aquila, Perugia, San Benedetto del Tronto, Catania, Siracusa e Messina. A Bologna in particolare l’appuntamento è alle 19.30 in piazza del Nettuno: la fiaccolata inizierà alle 20, spostandosi poi nella vicina piazza Maggiore. Durante il corteo, precisano gli organizzatori, “non sono consentiti striscioni e cartelli che identificano sigle sindacali, simboli politici o loghi di associazioni di categoria”.

“Attraverso il silenzio delle luci daremo voce alla vicinanza e alla solidarietà con i familiari e i colleghi di Barbara- spiegano ancora i promotori della fiaccolata- l’iniziativa è nata da un gruppo di professionisti della salute mentale e ha raccolto una larga adesione di medici e operatori sanitari e socio-sanitari di varie discipline, per commemorare la collega”.

Questo, ci tiene a sottolineare il comitato organizzatore, “è il momento del ricordo e del silenzio, per espressa volontà degli organizzatori di rispettare il dolore dei familiari e di tutti noi che ci identifichiamo come medici e sanitari nel drammatico epilogo di una vita spezzata con la violenza nel corso dello svolgimento di una professione che, per vocazione, ci vede dediti alla cura delle persone. Desideriamo inoltre che questo tragico avvenimento possa unire la società civile tutta in una riflessione per maggiori consapevolezza e rispetto del nostro ruolo e mandato di cura e, al contempo, per richiamare a chi spetta la funzione di garante della sicurezza sociale”.