Ieri alle 13:38, i sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato un evento sismico nei Campi Flegrei. Il terremoto, di magnitudo 1.8 sulla scala Richter, ha avuto l’epicentro localizzato a mare, nel golfo di Pozzuoli. Prima del sisma, è stato udito un boato. La profondità del terremoto è stata registrata a 2,8 chilometri. La scossa è avvertita lungo la fascia costiera, in particolare a Bacoli, Miseno, Pozzuoli e Arco Felice. Non sono state riportate informazioni su danni materiali o feriti a seguito di questo evento sismico di lieve entità.

Gli esperti dell’Osservatorio Vesuviano continueranno a monitorare attentamente la situazione e ad analizzare i dati raccolti per valutare l’evoluzione della sismicità nella regione dei Campi Flegrei. La zona dei Campi Flegrei è nota per la sua attività vulcanica e sismica, e le scosse di terremoto sono eventi relativamente comuni in questa area.