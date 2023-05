Il quartiere spagnolo di Napoli è noto per essere uno dei luoghi più vivaci e colorati della città partenopea, ma di recente ha attirato l’attenzione per un evento particolare: la Comunione di una ragazzina, Dalia, festeggiata in modo sfarzoso con addobbi e una Ferrari che la aspettava al ritorno dalla funzione in chiesa. A raccontare l’evento è stata Silvana Guida Campania, una tiktoker che si dedica a raccontare la città di Napoli e a fare da guida turistica. La festa della Comunione di Dalia ha visto la presenza di un truccatore, due wedding planner e fotografi che si sono occupati dell’anteprima, che ha visto la piccola protagonista posare per alcune foto a cavallo.

Ma l’elemento più vistoso della festa è stata senz’altro la Ferrari che attendeva Dalia al termine della funzione in chiesa. Una folla gremita di persone si è radunata per assistere alla partenza della piccola protagonista a bordo della prestigiosa auto sportiva. Il video della festa ha suscitato reazioni contrastanti sui social network, con molti utenti che hanno commentato la scena con ironia e scetticismo. “Esagerati. Se alla Comunione c’è una Ferrari, al matrimonio una Spacex?” ha commentato un fan sotto il video.

Ma la festa della Comunione di Dalia è solo uno dei tanti esempi di come la cultura della celebrazione in Italia possa essere spesso esagerata e sfarzosa. Eventi come matrimoni, battesimi e comunioni spesso diventano veri e propri spettacoli, con addobbi e allestimenti sontuosi e l’uso di auto di lusso come la Ferrari di Dalia.