Durante la notte tra venerdì 19 e sabato 20 maggio, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno effettuato un’operazione antidroga in via Baffi, dove hanno notato due uomini che si stavano scambiando qualcosa in cambio di una banconota. All’apparire della polizia, una terza persona coinvolta si è data alla fuga. I poliziotti hanno immediatamente raggiunto e bloccato i due presunti spacciatori, scoprendo che erano in possesso di una busta contenente 16 involucri di eroina (circa 95 grammi), 4 stecche di hashish da 10 grammi ciascuna, due flaconi di GHB (conosciuta come “droga dello stupro”) e 170 euro in contanti.

Successivamente, durante la perquisizione dell’abitazione, sono rinvenuti ulteriori 43 flaconi di GHB, 3 buste contenenti circa 58 grammi di eroina, un involucro di cocaina (circa 3 grammi), due coltelli, un taglierino, un bilancino di precisione, due telefoni cellulari e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle droghe.