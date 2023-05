Un drammatico episodio di violenza domestica si è verificato ieri sera a Caserta, quando un giovane di 23 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. I genitori del ragazzo hanno subito le sue aggressioni dopo aver rifiutato la sua richiesta di denaro. Nel dettaglio, il padre delle vittime ha chiamato immediatamente i carabinieri per chiedere aiuto. Quando le forze dell’ordine sono giunte sul posto, hanno trovato il padre, la madre e la sorella dell’arrestato in strada, apparentemente in stato di shock e in cerca di protezione dalla furia del figlio. Le vittime hanno raccontato ai carabinieri di aver subito una serie di violenze, inclusa una serie di bastonate da parte del giovane.

Secondo le testimonianze dei genitori, il 23enne aveva chiesto loro denaro, una richiesta che non era soddisfatta come nelle precedenti occasioni. La reazione del ragazzo è stata violenta: ha iniziato distruggendo oggetti e mobili in tutta la casa prima di passare alle aggressioni fisiche. L’arma utilizzata è stato il manico di legno di una scopa, con cui ha colpito ripetutamente i suoi genitori causando loro varie contusioni.

I carabinieri, una volta entrati nell’appartamento, hanno trovato il giovane ancora in uno stato di agitazione, intento a rivolgere minacce e richieste di denaro ai genitori. Immediatamente arrestato e portato in caserma. Successivamente, è trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.