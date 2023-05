Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in alcuni punti nevralgici della città. In particolare, i controlli si sono concentrati in via Plinio, in piazza Imbriani e al parco Penniniello. Durante l’attività di controllo, le forze dell’ordine hanno identificato un totale di 196 persone, di cui 74 con precedenti di polizia. Sono inoltre controllati 85 veicoli e contestate 3 violazioni del Codice della Strada, in particolare per la revisione periodica scaduta e la mancata esibizione dei documenti di circolazione.

Ma non è tutto. Nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio sono anche controllate 22 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari. Grazie all’azione delle forze dell’ordine, è stato quindi possibile verificare il rispetto delle disposizioni imposte dall’autorità giudiziaria e garantire la sicurezza della comunità.