L’accordo tra il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si consolida con il salvataggio della rassegna estiva organizzata a Pompei dal Teatro Mercadante. Inoltre, è raggiunta un’intesa sul nome del nuovo presidente del consiglio di amministrazione, che sarà Luciano Cannito, una celebrità del mondo del balletto e rappresentante di Sangiuliano, con un ruolo più tecnico accanto al direttore artistico Roberto Andò.

Questo accordo segue quello quasi concluso per la nomina del prossimo sovrintendente dell’Opera di Napoli. Si ipotizza che Carlo Fuortes, ex amministratore delegato della Rai, subentrerà a Stéphane Lissner dal 1° giugno, sebbene possa esserci ancora qualche possibile ricorso al decreto legge che ha recentemente modificato le regole, poiché Lissner ha superato il limite d’età di 70 anni.

I tempi sono serrati per quanto riguarda il Teatro Mercadante, con una prima convocazione fissata per oggi per l’assemblea dei soci. È probabile che l’assemblea si riunisca domani per formalizzare l’ingresso di Cannito nel consiglio di amministrazione, un passaggio necessario prima del voto per l’assegnazione del prestigioso incarico.