Segnalati diversi casi di truffa dello specchietto, un raggiro che sta mettendo in allerta gli automobilisti. Questi episodi sono stati particolarmente frequenti lungo l’asse mediano, suscitando preoccupazione e richiamando l’attenzione di tutti coloro che utilizzano quella strada. Uno degli ultimi episodi è stato documentato da P.C., un automobilista che è riuscito a fotografare l’auto coinvolta nella tentata truffa. Mentre stava percorrendo l’asse mediano in direzione Pomigliano, all’altezza dell’uscita per Acerra, ha improvvisamente avvertito un forte colpo sulla fiancata destra della sua auto. I truffatori avevano lanciato un sasso per simulare un incidente tra veicoli, cercando di danneggiare lo specchietto.

Fortunatamente, l’automobilista era consapevole di questa tattica spesso utilizzata dai malintenzionati “on the road”. Senza farsi prendere dal panico, ha accelerato, dando inizio a un inseguimento da parte dei truffatori che cercavano di tagliargli la strada. Tuttavia, i malviventi non si sono resi conto che il loro tentativo di truffa veniva ripreso da una telecamera.

L’uomo si è fermato solo quando ha incrociato una pattuglia della polizia municipale, raccontando loro l’accaduto. Successivamente, ha sporto denuncia presso i carabinieri, fornendo loro tutti i dettagli. In particolare, ha indicato che l’auto coinvolta nella tentata truffa era una Opel Mokka.

Questo episodio serve come un monito per gli automobilisti che percorrono l’asse mediano e altre strade affollate. È importante rimanere vigili e consapevoli di queste tattiche ingannevoli utilizzate da alcuni individui per commettere truffe. Nel caso si verifichi una situazione sospetta, è fondamentale contattare immediatamente le forze dell’ordine e segnalare l’accaduto.

Le autorità competenti stanno indagando su questi episodi e cercheranno di individuare i responsabili di questa truffa dello specchietto. Nel frattempo, è consigliabile mantenere una maggiore attenzione durante la guida e condividere queste informazioni con altri automobilisti, al fine di prevenire futuri incidenti simili.