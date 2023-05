Oggi pomeriggio nell’Aula Consiliare del Palazzo Municipale di Pomigliano d’Arco proclamato il sindaco eletto Raffaele Russo. E per la prima volta nella storia di questa città, contestualmente alla proclamazione, il sindaco Russo ha anche comunicato i nomi degli assessori che compongono la nuova giunta comunale, a cui è fatto firmare il decreto di accettazione della nomina. Successivamente, ma sempre oggi pomeriggio si è tenuta già la prima riunione di giunta in modo da poter avviare il lavoro della nuova amministrazione comunale targata Raffaele Russo. «Ci sono così tante cose da fare in questa città – ha sottolineato il sindaco Raffaele Russo – e quindi non potevamo perdere un solo istante. Per la prima volta nella storia di Pomigliano d’Arco ho voluto nominare un secondo dopo la mia proclamazione gli assessori e riunire immediatamente la prima riunione di giunta, in modo da metterci subito all’opera».

Ecco i nomi degli assessori: Domenico Leone (vice sindaco, attività istituzionali, politiche sociali, formazione e sport); Elvira Romano (Avvocatura, Patrimonio, Fondazioni e Associazioni, Pari opportunità); Mattia De Cicco (Bilancio, Programmazione, Finanza, Partecipate, Pnrr); Vincenzo Caprioli (Urbanistica, Lavori Pubblici); Marianna Manna (Lavoro, Commercio, Macchina Comunale e Personale); Mariarosaria Toscano (Ambiente, Verde Pubblico, Parchi Pubblici); Giovanni Russo (Cultura, Istruzione, Politiche Giovanili).