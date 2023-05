Il candidato sindaco di Europa Verde a Pomigliano d’Arco, Salvatore Cioffi, è rimasto aggredito nella serata di ieri da alcune persone a volto coperto al termine di una manifestazione elettorale. Il candidato, ex presidente del Consiglio comunale, ha riportato diverse ferite ed ecchimosi su tutto il corpo. Secondo quanto trapelato, l’hanno avvicinato, mentre si allontanava dalla manifestazione elettorale per riprendere la propria vettura, da alcune persone a volto coperto che lo hanno aggredito a calci e pugni. Cioffi è soccorso da alcuni compagni di partito attirati dalle urla dei residenti che lo hanno notato mentre era ancora a terra. Perdeva molto sangue ed ha trascorso la notte in ospepdale.

Gli altri candidati a sindaco, Vito Fiacco, Lello Russo e Marco Iasevoli, hanno espresso solidarietà all’esponente di Europa Verde. «Un atto camorristico su cui bisogna fare subito chiarezza», fanno sapere Borrelli e Bonelli di Europa Verde.