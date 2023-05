Da una disamina dei dati relativi ai fondi PNRR ottenuti da tutti gli enti locali si evince che il Comune di Poggiomarino sia l’ente che ha ottenuto più fondi in assoluto. Tredici milioni di euro a cui vanno aggiunti i sei milioni del CIS – contratti istituzionale di sviluppo. Molti fondi sono già in fase di gara di appalto per continuare a lavorare ad una versione migliore di Poggiomarino. I fondi rispondono a missioni specifiche: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; istruzione e ricerca ed inclusione e coesione.

“Il nostro dato è di gran lunga il più alto rispetto ai comuni della zona” afferma il primo cittadino Maurizio Falanga continuando “è una cifra che nasconde giornate di lavoro di squadra ed analisi del territorio. Mi sento, dunque, di fare un ringraziamento alla mia squadra di amministrazione, giunta e consiglieri, all’intera macchina amministrativa, al segretario comunale, ai dipendenti tutti. Si continua a lavorare per consegnare Poggiomarino al suo futuro migliore”.