La situazione politica dell’amministrazione Falanga sembra essere in crisi, come evidenziato durante la seconda convocazione del consiglio comunale a Poggiomarino. Nessun membro della maggioranza era presente, mentre i consiglieri di opposizione erano presenti in aula con Giuseppe Annunziata, Nicola Salvati, Maria Stefania Franco e Rossella Vorraro. La crisi è innescata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che ha abbandonato la seduta di ieri senza spiegazioni ufficiali durante la prima sessione.

Potrebbero esserci avere conseguenze significative se le parti coinvolte non troveranno un accordo. Ci sono diverse scelte programmatiche che il gruppo locale di Fratelli d’Italia non ha digerito bene, così come l’assetto della giunta che sembra non rappresentare adeguatamente il gruppo consiliare. Alcuni nomi potrebbero essere a rischio nell’eventualità che le richieste del gruppo di Fratelli d’Italia vengano accolte, compreso l’assessorato guidato da Rachele Sorrentino, che finora aveva un rapporto fiduciario con il Sindaco e non rappresentava i gruppi consiliari.

Dopo quasi 2 e anni e mezzo di amministrazione iniziano cosi ad emergere le prime crepe nella compagine amministrativa. Duro il commento di Giuseppe Annunziata leader della minoranza: «Due consigli comunali nel giro di 24 ore sono saltati perchè la “maggioranza” non si è presentata o è uscita dall’aula. Nessuna notizia, nessuna spiegazione, solo assordante silenzio. Non era mai successo, sicuramente non nell’ultimo decennio. Stasera il sindaco Falanga dimostra la sua incapacità a tenere insieme la sua maggioranza, palesa la sua inadeguatezza a svolgere mediazioni alte e a tenere in piedi uno straccio di azione amministrativa spedita. Nel paese delle emergenze, oltre al traffico si blocca anche l’amministrazione comunale oggi senza maggioranza».