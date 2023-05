Il crimine continua a essere un problema diffuso in molte parti del mondo, e l’Italia non è immune a questo fenomeno. Nella tarda serata di giovedì ad Acerra, i carabinieri di Casalnuovo sono chiamati per un intervento in una pizzeria di via Perlasca, dove era appena commessa una rapina. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, due persone con il volto coperto e armate di pistola e di un coltello si sono fatte consegnare l’incasso del locale e poi sono fuggite. Non è chiaro al momento se le armi fossero vere o finte, ma in ogni caso la minaccia di violenza è sufficiente per costringere i dipendenti della pizzeria a consegnare il denaro.

Le indagini sono ancora in corso da parte dei carabinieri, che stanno cercando di identificare i responsabili della rapina. Sul posto sono raccolti i primi testimoni, effettuati rilievi e verifiche, nella speranza di individuare qualsiasi indizio che possa condurre all’arresto dei colpevoli.